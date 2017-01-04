Гид по ёлкам и горкам Красноярска-2017

Окситоцин, любовь и война
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Продолжительность жизни и месяц рождения взаимосвязаны
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Другая сторона метафоры: кто едет по дороге
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Четверг, 29 Декабрь,
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Наука в блогах
Я на солнышке лежу (с) / maksina.livejournal.com
И мне пофиг, что это не настоящее солнышко, а электрическая лампа.Это в Аптекарском огороде такое водится.(Да, черепапха там тоже была, в этой же клетке. но у нее...
Великолепная семёрка - обзор моей френд-ленты 04.01.2017 / maksina.livejournal.com
1. О двух половинках и яблоке 2. Филин охраняет Кремль от ворон3. Технологии и инфантильность4. Море - это сила5. Плачущий камень Weeping Rock6. Кайдзен: японская методика...
Владыка искусства и ремесла / victorsolkin.livejournal.com
Птах - бог-покровитель искусств и ремесел.Фрагмент статуи из гробницы Тутанхамона.Дерево, золото, фаянс, бронза. 14 в. до н.э.Каир, Египетский музей.(с) фото - Виктор...
Азалии Аптекарского Огорода / maksina.livejournal.com
Чего там только не было! Вот такое чудо-дерево. Или японский сад в миниатюре ( правда, вместо камней шишки). Самых разных цветов и размеровНо ольше всего...
Музыкальная пауза - "Хорошо знает он дело..." / maksina.livejournal.com
"... У него острые стрелы" (С)Музыкальные фрагменты из старых фильмов (на мой вкус) были единственным светлым пятном на новогоднем экране.Эта песенка про...
Метрошные новости, или несколько - это сколько? / maksina.livejournal.com
Сергей Собянин 30 декабря провел технический пуск участка "Деловой центр" – "Раменки" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена. Для...
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