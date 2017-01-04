Поиск публикаций  |  Научные конференции и семинары  |  Новости науки  |  Научная сеть
Новости науки - Комментарии ученых и экспертов, мнения, научные блоги

Гид по ёлкам и горкам Красноярска-2017

Среда, 04 Январь, www.newslab.ru/blog/science/, комментарии (0)

Шпроты, ракетница и холодец: как красноярцы отмечали Новый год в СССР

Среда, 04 Январь, www.newslab.ru/blog/science/, комментарии (0)
shvarz.livejournal.com , Вторник, 03 Январь
О Хенри
scienceblog.ru , Вторник, 03 Январь
Sample essay review essay writing service reviews review
sergepolar.livejournal.com , Понедельник, 02 Январь
Очень порадовали оба альбома
d-kishkinev.livejournal.com , Понедельник, 02 Январь
2016 г.
sergepolar.livejournal.com , Понедельник, 02 Январь
А вот еще на Republic

Последние новости науки

Наука в блогах

Я на солнышке лежу (с) / maksina.livejournal.com

И мне пофиг, что это не настоящее солнышко, а электрическая лампа.Это в Аптекарском огороде такое водится.(Да, черепапха там тоже была, в этой же клетке. но  у нее...

Великолепная семёрка - обзор моей френд-ленты 04.01.2017 / maksina.livejournal.com

1. О двух половинках и яблоке 2. Филин охраняет Кремль от ворон3. Технологии и инфантильность4. Море - это сила5. Плачущий камень Weeping Rock6. Кайдзен: японская методика...

Владыка искусства и ремесла / victorsolkin.livejournal.com

Птах - бог-покровитель искусств и ремесел.Фрагмент статуи из гробницы Тутанхамона.Дерево, золото, фаянс, бронза. 14 в. до н.э.Каир, Египетский музей.(с) фото - Виктор...

Азалии Аптекарского Огорода / maksina.livejournal.com

Чего там только не было! Вот такое  чудо-дерево. Или японский сад в миниатюре ( правда, вместо камней шишки). Самых разных цветов и размеровНо ольше всего...

Музыкальная пауза - "Хорошо знает он дело..." / maksina.livejournal.com

"... У него острые стрелы"  (С)Музыкальные фрагменты из старых фильмов (на  мой вкус) были единственным светлым пятном на новогоднем экране.Эта песенка про...

Метрошные новости, или несколько - это сколько? / maksina.livejournal.com

Сергей Собянин 30 декабря провел технический пуск участка "Деловой центр" – "Раменки" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена. Для...


Научно-популярные новости

Мертвые соляные озера на дне Мексиканского залива
www.sciencedebate2008.com
Курганец 25 — фото и видео новой платформы для БМП и БТР
www.sciencedebate2008.com
Quick systems of avazu inc review — what's required cpamobilereviews com
scienceblog.ru
Ученые придумали способ защиты Земли от астероидов
scienceblog.ru
Новые элементы таблицы Менделеева — Московий и Оганессон
www.sciencedebate2008.com
Why Ignoring Times Square Proposal Will Cost You Sales proposal007.com
scienceblog.ru
Convenient Programs For term paper — An Introduction Termpaperforyou com
scienceblog.ru
Boeing разрабатывает самолет вертикального взлета и посадки
scienceblog.ru
Сахарозаменители оказались вреднее сахара
scienceblog.ru

Реклама на проекте